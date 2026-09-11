Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников с Днем МФЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников с профессиональным праздником на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника МФЦ. Оно прошло в подмосковном Красногорске.

«То, что делают наши подразделения, каждый день принимая порядка 50 тыс. человек, является очень важным», — подчеркнул он.

По его словам, в рамках федерального закона и идеологии президента России Владимира Путина удалось сделать так, чтобы власть была на виду, рядом, в тех моментах, которые касаются предоставления государственных и муниципальных услуг, консультаций граждан. В России и в Подмосковье этот проект удался, добавил Воробьев.

Первый офис МФЦ в Подмосковье был открыт в Балашихе в сентябре 2009 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.