Губернатор Подмосковья рассказал, какие новшества внедряют в работу МФЦ

В работу подмосковных МФЦ каждый год стараются внедрять что-то новое, эту тему обсудили недавно и на профчасе. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника МФЦ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«ТелеМФЦ, которые мы также внедряем, – это тоже удобно. Всегда есть тот, кто хочет пообщаться, поговорить, задать вопросы, которые не напрямую относятся к услуге. Здорово, когда и на эти рассуждения даются квалифицированные ответы», – сказал он.

Он отметил, что в офисы «Мои документы» внедряются и другие важные изменения, например, Единый расчетно-кассовый центр. Губернатор напомнил, что ранее он часто раньше находился в отдельных подразделениях. Теперь же можно прийти в один офис и решить все свои вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.