В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 11 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Новрязанском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Рязанском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также не забывать про дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.