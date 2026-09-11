Несостоявшийся переход Самородова в «Спартак» сорвал другой трансфер

Несостоявшийся переход полузащитника «Ахмата» Максима Самородова в «Спартак» сорвал и другой трансфер. Из-за этой осечки вингер «Спартака» Никита Массалыга не перешел в воронежский «Факел», рассказал канал «Мутко против».

По данным источника, «Спартак» был готов отдать 18-летнего вингера в бесплатную аренду и даже выплачивать его зарплату. Молодому спартаковцу в случае прихода Самородова было бы крайне проблематично пробиться на позицию правого нападающего. А так, Массалыга может рассматриваться в качестве дублера Пабло Солари, хотя бы в кубковых матчах.

Никита Массалыга в нынешнем сезоне провел за «Спартак» один тайм в кубковом матче с «Оренбургом» (5:1) и отметился результативной передачей. Всего за основу красно-белых юный нападающий выходил в 13 матчах, в его активе один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что трансфер Самородова в «Спартак» сорвался из-за того, что футболист неудачно прошел медосмотр в московском клубе.