«В любом случае будет сложно»: Глушаков отметил нестабильность в игре «Спартака»
Экс-футболист Глушаков сравнил игру «Спартака» с кардиограммой
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне. Собеседник агентства отметил нестабильность «Спартака».
В пятом туре РПЛ «Спартак» красиво обыграл «Зенит» (2:0), затем допустил необязательную потерю очков в игре с «Оренбургом» (1:1) и по всем статьям уступил «Динамо» (1:2).
«У них игра как будто кардиограмма: вверх-вниз, вверх-вниз, так что непонятно. Ну, как всегда, в принципе в последнее время. «Спартаку» в любом случае будет сложно», — ответил Глушаков на вопрос о шансах красно-белых на чемпионство.
После семи туров «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ с 13 очками. Лидирует в турнире «Краснодар», набравший 19 баллов.
Ранее стало известно, что в последний момент сорвался трансфер полузащитника «Ахмата» Максима Самородова в «Спартак».