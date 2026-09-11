«В любом случае будет сложно»: Глушаков отметил нестабильность в игре «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне. Собеседник агентства отметил нестабильность «Спартака».

В пятом туре РПЛ «Спартак» красиво обыграл «Зенит» (2:0), затем допустил необязательную потерю очков в игре с «Оренбургом» (1:1) и по всем статьям уступил «Динамо» (1:2).

«У них игра как будто кардиограмма: вверх-вниз, вверх-вниз, так что непонятно. Ну, как всегда, в принципе в последнее время. «Спартаку» в любом случае будет сложно», — ответил Глушаков на вопрос о шансах красно-белых на чемпионство.

После семи туров «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ с 13 очками. Лидирует в турнире «Краснодар», набравший 19 баллов.

Ранее стало известно, что в последний момент сорвался трансфер полузащитника «Ахмата» Максима Самородова в «Спартак».