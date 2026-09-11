«Циничное сравнение»: Яна Поплавская раскритиковала Ларису Долину за слова о Марии Магдалине

59-летняя актриса Яна Поплавская прокомментировала ситуацию вокруг народной артистки РФ Ларисы Долиной, которая накануне сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой и мошенниками.

В интервью Teleprogramma.org телеведущая назвала это сравнение циничным. Она не стала подробно комментировать историю с мошенниками, но отметила, что благодаря этому прецеденту тысячи людей получили возможность оспаривать подобные ситуации в суде. При этом Поплавская подчеркнула, что не злорадствует по поводу случившегося.

«По поводу Марии Магдалины, ну, какое-то такое странное, недостаточно, а очень циничное сравнение», — отметила актриса.

При этом Яна призналась, что ее искренне поражает, что Долина публично рассказывает в социальных сетях о том, что ей подарили две квартиры. По мнению Поплавской, талант и статус не гарантируют соответствующего поведения человека.

Актриса также напомнила, что известные личности традиционно заботились о своей репутации, поскольку «звезда всегда должна быть легендизированной».

Напомним, в 2024 году Долина стала жертвой аферистов: она продала квартиру в Хамовниках за ₽112 млн и перечислила деньги злоумышленникам. Верховный суд РФ постановил вернуть недвижимость покупательнице Полине Лурье.

Накануне стало известно, что Лефортовский суд решил взыскать ₽114 млн с двух осужденных мошенников в пользу певицы.