Спасатели Подмосковья предупредили жителей об опасностях на льду в условиях обильных снегопадов

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей об опасностях на льду водоемов в условиях обильных снегопадов. В ведомстве подчеркнули, что снег маскирует тонкий лед и опасные участки.

По словам замначальника ведомства Игоря Сорокина, снежный покров скрывает реальное состояние ледовой поверхности. Кроме того, своей тяжестью снег способствует разрушению льда.

«Наиболее коварны зоны у обрывистых берегов, вблизи растительности, устьев ручьев или в местах с течением. Отдельную угрозу представляют заснеженные следы от старых рыболовных лунок, которые за ночь затягивает тонким льдом. Наступив на такое место, можно провалиться мгновенно», — рассказал Сорокин.

Жителей призвали передвигаться только по проверенным тропам, не выходить на лед в одиночку и постоянно проверять его прочность ударами пешни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по устранению последствий мощного снегопада.