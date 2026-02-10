Спасатели Подмосковья рассказали о правилах безопасности на катке

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности на катке. Специалисты ведомства регулярно проводят рейды и патрулирования на естественных водоемах региона.

Жителям напомнили, что кататься на коньках следует только на специально оборудованных площадках. Это могут катки с искусственным льдом, ледовые площадки на стадионах и в парках, хоккейные коробки во дворах.

«Особое внимание требуется уделить конькам: они должны быть подобраны по размеру и плотно сидеть на ноге, а хорошая, тщательная шнуровка поможет избежать вывихов и других травм голеностопа», - рассказал замначальника ведомства Сергей Щетинин.

Новичкам и детям лучше использовать защитную экипировку. Детям в возрасте до 12 лет кататься можно только в сопровождении взрослых. Выводить на лед детей в возрасте до трех лет, а также животных — запрещено.

«При потере равновесия рекомендуется сгруппироваться и упасть на бок — это самый безопасный вариант. Следует избегать падения на спину, чтобы не получить серьезную травму, при этом нельзя хвататься за рядом катающихся людей», - отметил Щетинин.

Категорически запрещено находиться на катке в состоянии алкогольного опьянения. Также нельзя курить, мусорить, использовать пиротехнические изделия, портить ледовое покрытие и инвентарь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на катки, открытые в парках региона.