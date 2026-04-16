Прощай, дождливый Пхукет: АТОР назвала новый любимый курорт русских туристов в Таиланде

В структуре спроса на отдых в Таиланде наметился серьезный сдвиг. По данным Ассоциации туроператоров России, соотечественники начали чаще бронировать летние поездки на курорты Сиамского залива, отдавая предпочтение острову Самуи. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), сообщает Царьград.

Сезонный фактор и погодные стереотипы

Основной причиной смены приоритетов стало завершение высокого туристического сезона на Пхукете. Многие путешественники опасаются наступления периода дождей на западном побережье и ищут более стабильные климатические условия. Эксперты АТОР поясняют, что хотя понятие влажного сезона часто преувеличено и затяжные ливни на Пхукете — редкость, психологический фактор заставляет россиян выбирать Самуи, где лето традиционно считается благоприятным временем для пляжного отдыха.

Рост популярности комбинированных маршрутов

Туроператоры фиксируют не только рост интереса к Самуи, но и изменение самого формата поездок. Все большее число туристов выбирает сложные туры, объединяющие посещение нескольких локаций. Наиболее востребованным сценарием стало пребывание в Бангкоке в начале или в конце отпуска с последующим перелетом на острова. Помимо Самуи, внимание отдыхающих привлекают и другие курорты региона, такие как Ко Чанг, Паттайя и Ко Самет.

Особенности выбора локации

На изменение предпочтений также влияют отзывы блогеров и опытных путешественников. Специалисты отмечают, что Пхукет может разочаровать тех, кто ошибается с выбором конкретного пляжа или района. В этом контексте Самуи воспринимается как более предсказуемая альтернатива. Представители индустрии подчеркивают, что тщательное планирование географии поездки остается залогом качественного отдыха в Таиланде вне зависимости от выбранного острова.