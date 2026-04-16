Дорожники Московской области капитально ремонтируют 23 моста

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» дорожники Подмосковья взялись за масштабное обновление мостовой инфраструктуры. Сейчас интенсивные работы развернулись сразу на 23 мостовых сооружениях, находящихся в 16 округах региона. Такую информацию предоставили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, на каждом объекте трудятся квалифицированные мостовики — в общей сложности задействовано 230 специалистов, а также более 60 единиц современной спецтехники. Комплексный капремонт предусматривает целый спектр ответственных задач: от восстановления пролетных строений и мостового полотна до замены защитных ограждений и модернизации систем водоотвода.

Планы на текущий год амбициозны: строители нацелены завершить капитальный ремонт 30 мостов и путепроводов. В дополнение к этому в ближайшее время стартуют планово‑предупредительные работы еще на 50 искусственных сооружениях — такая профилактика критически важна для поддержания всей дорожной сети в нормативном состоянии и предотвращения преждевременного износа конструкций.

Так, интенсивная стройка кипит в Звенигороде Одинцовского округа, где обновляют два мостовых перехода через реку Сторожку, играющих важную роль в транспортной доступности микрорайона Дютьково. В Зарайске внимание сосредоточено на мосту через реку Осетрик — ключевой артерии, связывающей город с Луховицами.

Обновление мостовой инфраструктуры — это не просто замена изношенных элементов, а стратегический шаг к повышению безопасности движения и увеличению пропускной способности трасс. Современные технологии и строгий контроль качества позволяют продлить срок службы сооружений на многие годы.

