Спасатели помогли жительнице Можайска попасть в запертую квартиру к малолетнему сыну
Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры годовалого ребенка
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из запертой квартиры мальчика в возрасте одного года. Инцидент произошел в поселке Колычево под Можайском.
За помощью специалистов обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ненадолго вышла из квартиры, и ее малолетний сын запер дверь на щеколду.
Прибывшие на место сотрудники ведомства воспользовались слесарным инструментом и оперативно вскрыли входную дверь. Мальчик был напуган, но быстро успокоился. Помощь медиков ему не понадобилась.