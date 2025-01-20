Спасатели помогли жительнице Можайска попасть в запертую квартиру к малолетнему сыну

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из запертой квартиры мальчика в возрасте одного года. Инцидент произошел в поселке Колычево под Можайском.

За помощью специалистов обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ненадолго вышла из квартиры, и ее малолетний сын запер дверь на щеколду.

Прибывшие на место сотрудники ведомства воспользовались слесарным инструментом и оперативно вскрыли входную дверь. Мальчик был напуган, но быстро успокоился. Помощь медиков ему не понадобилась.