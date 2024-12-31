Спасатели в Волоколамске поздравили жителей с наступающим Новым годом
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники 204-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили с наступающими зимними праздниками жителей села Осташево в Волоколамском округе, передает пресс-служба ведомства.
Мероприятие прошло на центральной площади населенного пункта. Огнеборцы поздравляли прохожих с наступающими праздниками и дарили им подарки. Так, пенсионерам вручили продуктовые наборы к Новому году, а детям — наборы для рисования и сладости.
Также специалисты напомнили жителям о том, что в период праздников особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя оставлять без присмотра работающие электроприборы и печи, пользоваться самодельными или неисправными гирляндами, позволять детям самостоятельно запускать салюты.