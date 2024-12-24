Специалистам областного онкодиспансера вручили почетные грамоты Мособлдумы

Награды сотрудникам вручил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. Помимо этого, специалистов наградили грамотами городского округа Балашиха за профессионализм и добросовестный труд.

Областной онкодиспансер — это специализированное медучреждение третьего уровня. В нем пациенты с онкозаболеваниями могут получить комплексную помощь, включая операции, химиотерапию, радиотерапию, паллиативный уход.