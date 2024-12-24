Специалистам областного онкодиспансера вручили почетные грамоты Мособлдумы
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Специалистам областного онкологического диспансера вручили почетные грамоты Московской областной Думы, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Награды сотрудникам вручил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. Помимо этого, специалистов наградили грамотами городского округа Балашиха за профессионализм и добросовестный труд.
Областной онкодиспансер — это специализированное медучреждение третьего уровня. В нем пациенты с онкозаболеваниями могут получить комплексную помощь, включая операции, химиотерапию, радиотерапию, паллиативный уход.