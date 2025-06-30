Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли котенка из горящей квартиры в Истре. Инцидент произошел в одном из жилых домов в деревне Курово.

О возгорании сообщила хозяйка квартиры. Огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия. На момент их прибытия пламя охватило квартиру, которая была расположена на первом этаже. Жители эвакуировались самостоятельно. Их было 30 человек, в том числе 15 детей. Специалисты приступили к ликвидации возгорания.

«Видимость — нулевая, едкий дым, бешеная температура. И тут — едва уловимое мяуканье. Мы пошли на звук. Котенок забился в угол под столом и едва дышал. Мы аккуратно вынесли его на свежий воздух — обожженного, надышавшегося угарным газом», — рассказал начальник караула Виталий Нечаев.

Фото: [ ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

На улице животному оказали первую помощь и дали кислород. Вскоре котенок пришел в себя. Его сразу же забрала хозяйка. Пожар был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

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