Специалисты модернизировали два светофора в Московской области

На прошлой неделе специалисты модернизировали в Подмосковье два светофорных объекта, работы прошли в Клину и Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты «Мосавтодора» демонтировали секцию светофора для правоповоротных транспортных средств на пересечении улиц Победы и 60 лет Комсомола в Клину. Кроме того, они дооборудовали новый светофор видеодетекторами и запустили адаптивный режим на пересечении Красноармейского шоссе и улицы Левковская Гора в городском поселении Пушкино. Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения провели корректировку режима работы этих светофоров. В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и улиц на 10–15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.