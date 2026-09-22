Откажут в кредите из-за долгов за ЖКУ и алиментов? Эксперт оценил риски учета долгов за ЖКУ в нагрузке

Банк России планирует включить в расчет долговой нагрузки заемщика задолженность по жилищно-коммунальным услугам и алиментам. Что это означает для рынка и кому грозят отказы, пояснил аналитик Игорь Расторгуев, сообщает ВФокусе Mail.

Точную численность граждан, которые ощутят на себе нововведение, эксперт назвать затруднился, но подчеркнул, что масштаб проблемы весьма ощутимый. При этом он обратил внимание на важную деталь: учитываться будет не любая просрочка, а лишь те долги, по которым уже открыто исполнительное производство.

«Если управляющая компания не обратилась в суд и приставы не подключились, на кредитную нагрузку это не повлияет», — отметил Расторгуев.

Механика учета, по словам Расторгуева, выглядит так. Банк примет в расчет не всю сумму задолженности единовременно, а выведет условный ежемесячный платеж. Тем, кто и без того балансирует на грани платежеспособности, грозит полный отказ. Остальным, скорее всего, либо урежут одобренную сумму, либо предложат кредит по менее выгодной ставке.

«Новая инициатива ЦБ станет дополнительным ограничивающим фактором, она сузит круг потенциальных заемщиков, особенно в нижнем сегменте по доходам, где люди чаще накапливают коммунальные долги», — подчеркнул аналитик.

Эксперт также напомнил о ситуации на ипотечном рынке. В 2026 году он переживает непростой период адаптации: число льготных программ сокращается, а рыночные ставки держатся в диапазоне 16–19%, хотя к концу года возможно некоторое снижение.

«В результате человеку с долгом за коммуналку могут не дать банковский кредит даже для погашения дорогого микрозайма, и он останется клиентом МФО с более высокими ставками», — привел пример аналитик.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новой схеме мошенников с долгами за ЖКХ.