Деменция, возраст и наследственность: невролог Погорельцева развеяла главные мифы о болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера не сводится к обычной забывчивости, свойственной пожилым людям. Это тяжелое недуг, которое со временем стирает не только воспоминания, но и саму личность. Здоровье Mail побеседовало с Оксаной Погорельцевой — заведующей неврологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, кандидатом медицинских наук и врачом высшей категории. Она объяснила, по каким признакам распознать начало болезни, какие факторы повышают риск, какие заблуждения вокруг нее бытуют, а также рассказала о современных подходах к лечению и о том, какую поддержку важно оказывать пациентам и их близким.

Заблуждение первое: деменция в пожилом возрасте и Альцгеймер — синонимы

Это два разных понятия. Альцгеймер — лишь одна из форм деменции, пусть и самая частая. Помимо нее встречаются сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, фронтотемпоральная деменция. Что касается старческой деменции, то это обобщающий термин. Он охватывает утрату когнитивных способностей — памяти, мышления, речи, умения усваивать новое, — из-за чего человек перестает справляться с повседневными делами.

Заблуждение второе: болезнь обходит молодежь и является естественным спутником старения

На самом деле это неверно. Пик заболеваемости действительно приходится на пожилой возраст, однако недуг может проявиться и у молодых — тогда речь идет о ранней форме Альцгеймера. Причины до конца не изучены, но существенную роль играет наследственность. Кроме того, старение и болезнь Альцгеймера — процессы разные. Далеко не каждый пожилой человек сталкивается с данным диагнозом.

Заблуждение третье: если болели родители, заболеешь и ты

Не совсем так. Альцгеймер не передается по воздуху, как простуда. Однако риск возрастает, если в семье уже были такие случаи. Это объясняется наличием определенных генов, повышающих предрасположенность. Но обладание такими генами вовсе не гарантирует болезнь, и не все дети наследуют ее от родителей.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Заблуждение четвертое: профилактики не существует

Это не совсем верно. Полной защиты нет, но ряд мер способен снизить вероятность развития недуга. Прежде всего это здоровый образ жизни: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Важно также держать под контролем давление и уровень сахара в крови. Не менее значимы тренировка когнитивных функций — чтение, головоломки, освоение новых навыков — и активное общение с людьми.

Заблуждение пятое: Альцгеймер — психическое расстройство

Это не так. Речь идет о неврологическом заболевании, при котором страдает мозг.

Заблуждение шестое: все пациенты становятся агрессивными

Неправда. Агрессия свойственна далеко не всем. У части больных возникают сложности с контролем эмоций, но это не обязательно выливается в агрессивное поведение.

Заблуждение седьмое: болезнь неизлечима

Это не совсем так. Лекарства, способного полностью победить Альцгеймер, пока не существует. Однако есть препараты, замедляющие прогрессирование недуга и улучшающие качество жизни пациента.

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