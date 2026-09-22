Врачи в Раменском спасли девочку, проглотившую 1,5-сантиметровый металлический шар

Врачи Раменской больницы спасли девочку, которая проглотила 1,5-сантиметровый металлический шар. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили ребенка с сильными болями в горле и постоянной рвотой. Родители рассказали, что их дочь во время игры случайно проглотила металлический шарик.

В ходе обследования врачи установили, что инородное тело находится в пищеводе пациентки. Ребенка направили на операцию.

С помощью эндоскопа и гастроскопа под общим наркозом специалисты извлекли из пищевода девочки шарик диаметром 1,5 см. Операция длилась около 10 минут и прошла успешно. В тот же день ребенка выписали.

Медицинская помощь, включая модернизацию больниц, закупку оборудования и проведение высокотехнологичных и успешных операций реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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