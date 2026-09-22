62-летняя экс-солистка «Комбинации» снялась в кожаной куртке и мини-шортах

Два года назад Апина рассказала о похудении на 14 кг. По ее словам, добиться такого результата удалось благодаря регулярным тренировкам, занятиям танцами и напряженному концертному графику. Также певица обратилась к пластическому хирургу, чтобы скорректировать фигуру.

Некоторые подписчики весьма критично относятся к откровенным фотографиям Апиной, но на это артистка приводит в пример Шер. По ее словам, певица, которая старше ее почти на 20 лет, не боится экспериментировать с внешностью и показать себя в смелых нарядах.

Ранее звезда фильма «Сестры» Оксана Акиньшина показала фото в купальнике спустя четыре месяца после родов.