62-летняя экс-солистка «Комбинации» снялась в кожаной куртке и мини-шортах
Super: 62-летняя Апина снялась в смелой фотосессии накануне премьеры песни
Фото: [соцсети]
62-летняя бывшая участница группы «Комбинация» Алена Апина приняла участие в новой фотосессии накануне премьеры песни, сообщает Super. Артистка позировала в ультракоротких шортах и стильной кожаной куртке.
Два года назад Апина рассказала о похудении на 14 кг. По ее словам, добиться такого результата удалось благодаря регулярным тренировкам, занятиям танцами и напряженному концертному графику. Также певица обратилась к пластическому хирургу, чтобы скорректировать фигуру.
Некоторые подписчики весьма критично относятся к откровенным фотографиям Апиной, но на это артистка приводит в пример Шер. По ее словам, певица, которая старше ее почти на 20 лет, не боится экспериментировать с внешностью и показать себя в смелых нарядах.
Ранее звезда фильма «Сестры» Оксана Акиньшина показала фото в купальнике спустя четыре месяца после родов.