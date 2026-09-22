В Химках началась сезонная вакцинация от гриппа и пневмококка

Во всех поликлиниках городского округа Химки началась кампания по вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции. Сделать прививку может каждый житель без предварительной записи, в порядке живой очереди. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что она поможет подготовиться к началу сезонного подъема заболеваемости. Вакцинация показана людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердца, диабетом, тем, кто часто болеет ОРВИ, а так же работникам сферы образования, медицины, транспорта и торговли.

«Коллективный иммунитет работает только тогда, когда прививку делает большинство. Чем больше жителей защищены, тем меньше вирус распространяется — а значит, в безопасности оказываются и те, кому вакцинация противопоказана. Прививка — это не просто укол. Это вклад в собственное здоровье и забота о тех, кто рядом. Мы призываем химчан не откладывать вакцинацию. Сделать ее просто, быстро и без записи — были бы желание и несколько свободных минут», — прокомментировала заместитель главного врача по поликлинической части Химкинской клинической больницы Ирина Должкова.

Прививочные кабинеты открыты во всех поликлиниках Химок. Запись не требуется — достаточно прийти в часы работы учреждения с паспортом и полисом ОМС. Перед процедурой вас осмотрит врач или фельдшер, измерит температуру, уточнит самочувствие и отсутствие противопоказаний.

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