В Видном проведут монолитные работы в новом перинатальном центре

В городе Видном Ленинского округа ведутся монолитные работы в будущем перинатальном центре, строители завершили бетонирование вертикальных конструкций цокольного этажа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в них задействованы 40 человек, восемь единиц спецтехники и два башенных крана.

В корпусе обустроят 200 коек в отделениях патологии беременности, акушерском (послеродовом), отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Там также появятся операционные, централизованный молочный пункт, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса. Объект откроют в 2029 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.