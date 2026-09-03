Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья открылась в Наро-Фоминске после ремонта

Капитальный ремонт завершился в Школе для обучающихся с ОВЗ в Наро-Фоминске

Официально

Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]

Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья открылась в Наро-Фоминске после капитального ремонта 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет около 670 кв. метров. Оно расположено на улице Калинина. Объект отремонтировали по госпрограмме.

В ходе ремонта в школе обновили фасад и кровлю, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустроили прилегающую территорию и установили новую мебель и оборудование.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность нового образовательного комплекса в Котельниках.

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