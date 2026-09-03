Экономия времени и новые маршруты: жителям Подмосковья рассказали о главных изменениях после открытия трассы ЮЛА

Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) стала новой 45-километровой трассой-дублером МКАД на юго-востоке Подмосковья. Она проходит через Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы и Балашиху, ее открытие позволило изменить транспортную доступность десятков жилых комплексов в этом коридоре.

Изменения для жителей Ленинского округа

Так, автодорога уже стала новой транспортной связью для Ленинского округа. В августе открылся участок от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе протяженностью 9,3 км. По ЮЛА можно быстрее добираться до ключевых трасс и выбирать новые маршруты в зависимости от направления поездки.

Теперь местным жителям стало удобнее до аэропорта Домодедово. Участок между Каширским шоссе и дорогой к аэропорту Домодедово открыл более прямой маршрут в этом направлении. Для жителей Видного, Молокова и соседних населенных пунктов экономия времени в поездках к аэропорту и МКАД составляет до 20 минут.

Кроме того, появилась прямая связь между Симферопольским шоссе и дорогой к Домодедово. Новый 9,3-километровый участок у «Видного города» соединил ранее открытые части ЮЛА. В результате сформирован непрерывный транспортный коридор от Володарского шоссе до дороги, ведущей к аэропорту Домодедово.

Еще один плюс – стало проще выезжать на восток Подмосковья. ЮЛА связывает Ленинский округ с Володарским, Новорязанским и Егорьевским шоссе, а дальше — с трассой М-12 «Восток» и Московским скоростным диаметром. Помимо этого, после открытия развязки ЮЛА с Симферопольским шоссе и Расторгуевским шоссе время в пути между Видным и Бутово сократилось до 20 минут.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/2 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/2

Изменения для жителей Лыткарино

Теперь в округе обеспечен прямой выезд на Новорязанское шоссе. Раньше для многих поездок приходилось пользоваться более загруженными привычными маршрутами. Местные жители могут экономить до 25–30 минут в пути при поездках из Лыткарина в сторону Москвы и трассы М-12 «Восток».

ЮЛА забирает на себя часть транспортного потока. Ожидаемое снижение нагрузки на Лыткаринское и Володарское шоссе — до 30%. Через Новорязанское и Егорьевское шоссе по ЮЛА можно выйти к М-12 «Восток» и Московскому скоростному диаметру. Это еще один вариант маршрута для тех, кто ежедневно ездит в сторону Люберец и Москвы.

Помимо этого, водителям стало удобнее ехать на юг Подмосковья. В обратную сторону ЮЛА ведет к дороге на аэропорт Домодедово, Каширскому и Симферопольскому шоссе. То есть часть поездок теперь можно строить поперек области, не выезжая сначала на МКАД.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Изменения для жителей Балашихи

Пересечение ЮЛА с трассой Москва — Казань и выход на Московский скоростной диаметр дают дополнительный маршрут в сторону столицы. Время в пути для жителей Балашихи и Люберец на этом направлении может сокращаться с 40 до 10 минут. Через трассу можно выйти на Новорязанское шоссе, дорогу к аэропорту Домодедово, Каширское и Симферопольское шоссе, что позволяет ехать на юг области, не проезжая длинный участок МКАД.

Автомобилистам стало быстрее доезжать до аэропорта Домодедово. Например, путь из Павлино сократился в два раза. Особенно заметна разница вечером в будний день: расчетное время поездки по новому маршруту — около 60 минут вместо двух часов.

ЮЛА создает дополнительный маршрут между крупными трассами и позволяет объезжать загруженную юго-восточную часть МКАД. Ожидаемое снижение нагрузки на улично-дорожную сеть — до 30%.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Изменения для жителей Люберец

После открытия автодороги на Октябрьском проспекте стало меньше машин, в августе по нему проезжали в среднем 25,8 тыс. автомобилей в сутки – трафик снизился на 13%. В результате разгружается Егорьевское шоссе – поток сократился с 26,8 до 24,7 тыс. автомобилей в сутки.

Еще одним преимуществом стал удобный маршрут к М-12 «Восток» и МСД, в том числе для поездок через Косинское шоссе. В августе на направлении от М-12 к МСД трафик вырос до 13%.

Между Новорязанским шоссе и М-12 теперь около 10 минут, раньше дорога занимала порядка 25-30 минут. Отдельные съезды предусмотрены в районе Томилина и Краскова. Их будут вводить поэтапно в 2027 году.

Изменения для жителей Раменского округа

Из Раменского в Домодедово после открытия ЮЛА можно добраться на 30 минут быстрее, дорога займет всего час. Кроме того, из маршрут сократился и из Раменского в Видное.

Через ЮЛА с Новорязанского шоссе можно продолжить движение в сторону Лыткарина, Володарского шоссе, дороги к аэропорту Домодедово, Каширского и Симферопольского шоссе. ЮЛА соединяет Новорязанское и Егорьевское шоссе с трассой Москва — Казань. На участке от Новорязанского шоссе до трассы Москва — Казань экономия времени составляет в среднем около 20 минут.

Уже сейчас в расположенных рядом с ЮЛА жилых комплексах проживают около 50 тыс. человек. До 2029 года их число может увеличиться еще примерно на 23 тыс., а в дальнейшем — еще на 37 тыс. Дорога формирует дополнительный транспортный каркас для одной из самых активно развивающихся частей Ленинского округа. По мере заселения новых домов дорогой смогут пользоваться десятки тысяч новых жителей — без дополнительной нагрузки на уже существующие маршруты.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге. Глава региона напомнил, что строительство трассы ЮЛА является крупнейшим концессионным дорожным проектом Подмосковья.