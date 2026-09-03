На свалке нашли щит с костями воина-варвара

Обычные поиски запчастей на помойке обернулись археологической сенсацией — поляк наткнулся на железный умбон, внутри которого прятались кремированные кости древнего воина, и теперь музей пополнится уникальным артефактом возрастом почти две тысячи лет. Об этом сообщает Livescience.

В начале августа житель польского города Хрубешув, что у самой границы с Украиной, отправился на свалку в надежде найти детали для техники. Вместо запчастей он заметил странный металлический предмет, который на вид был очень старым. Мужчина сфотографировал находку и отправил снимок в местный музей. Прибывшие археологи быстро идентифицировали артефакт — это оказался умбон, центральная железная часть щита, которая закрывала руку воина. Дерево и кожа, из которых была сделана основа, давно истлели, а металл пролежал в земле почти 1800 лет.

Но главный сюрприз ждал специалистов внутри. Умбон был заткнут пробкой из высохшей земли, а под ней обнаружились кремированные кости. Ученые уверены: это останки воина-вандала. Во-первых, характерная заостренная форма умбона типична именно для этого германского племени, которое в те времена населяло территорию современной Польши. Во-вторых, вандалы практиковали сожжение павших воинов на погребальных кострах, что подтверждается состоянием поверхности умбона — он явно подвергался воздействию высоких температур. Вместе с костями внутри — это стопроцентное доказательство ритуального сожжения.

Теперь находка станет частью музейной коллекции в Хрубешуве.



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