Профессор предупредила, кому нельзя есть соленые огурцы и назвала норму

Хрустящий бочковой огурец — гордость русской кухни, но для некоторых он может стать врагом: профессор Пермского политеха перечислила категории людей, которым этот продукт противопоказан, и назвала безопасную дозировку для здоровых. Об этом сообщает РИА Новости.

Доктор медицинских наук Нина Вишневская расставила акценты. Соленые огурцы, вопреки народной любви, несут серьезную опасность для гипертоников, пациентов с гастритом и язвенной болезнью, а также для всех, кто страдает от острых воспалений желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пожилым людям от этого лакомства лучше вообще отказаться, а беременным женщинам — проявлять максимальную осторожность.

Все упирается в соль. В 100 граммах соленых огурцов содержится около 2,5 грамма натрия хлорида — это половина от суточной нормы взрослого человека. Перебор с солью провоцирует задержку жидкости, повышает нагрузку на сосуды и может спровоцировать скачки давления. Для здорового человека, по словам Вишневской, безопасный предел — не более двух огурцов в день. Все, что сверх, уже перебор.



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