Родинки-убийцы: названы 5 признаков превращения невуса в рак

Опасная родинка не всегда крупная и болезненная — иногда она просто отличается от соседних. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной хирургии №2 ИХ Пироговского Университета Алексей Шабрин предупреждает в беседе с RuNews24.ru : меланома способна возникнуть и на внешне чистой коже, поэтому правило «если родинка не меняется — опасности нет» ошибочно. Вместо этого эксперт предлагает ориентироваться на принцип ABCDE и помнить о «гадком утенке» среди прочих образований.

Изменение родинки может стать поводом для визита к врачу, однако не каждое такое изменение является меланомой, поясняет Алексей Шабрин. Пигментные образования способны трансформироваться под влиянием гормонов, возраста или травм, но некоторые признаки требуют обязательной оценки специалиста. Эксперт рекомендует запомнить принцип ABCDE — это не метод самодиагностики, а памятка для своевременного выявления подозрительных изменений:

Асимметрия: если мысленно разделить родинку пополам, половины должны быть похожи; заметное различие — повод насторожиться.

Границы: неровные, размытые или рваные контуры требуют внимания, хотя некоторые доброкачественные невусы изначально имеют необычную форму.

Цвет: неоднородная окраска в пределах одного образования — сочетание коричневого, черного, красноватого или серого оттенков — должна настораживать, особенно если появилась недавно.

Диаметр: крупные родинки требуют большего внимания, но меланома на ранней стадии может быть небольшой, поэтому малый размер не исключает угрозы.

Эволюция: изменение со временем — один из самых значимых признаков; увеличение, смена формы или цвета, появление возвышения над кожей — все это повод обратиться к врачу.

Зуд сам по себе не считается специфическим симптомом, но если он сочетается с изменением размера, формы, цвета, появлением корочки или кровоточивости, откладывать визит не стоит.

Особую тревогу вызывает самопроизвольное кровотечение, мокнутие или язвочка без травмы.

Шабрин также напоминает о принципе «гадкого утенка»: если среди множества родинок одна заметно отличается от остальных по цвету, форме или характеру роста, ее стоит показать дерматологу. При этом не следует пытаться ставить диагноз по фото из интернета — даже специалисту порой сложно отличить доброкачественный невус от ранней опухоли без инструментального исследования. На приеме врач проводит дерматоскопию — осмотр с многократным увеличением и специальным освещением.

Людям с большим количеством родинок полезно периодически осматривать кожу и фотографировать подозрительные образования для отслеживания динамики, но такие снимки не заменяют очный медицинский осмотр.