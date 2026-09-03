Стало известно о возможной причастности Акиньшиной к расставанию Козловской и Зуевой

39-летняя звезда сериала «Контейнер» Оксана Акиньшина могла повлиять на расставание 41-летнего актера Данилы Козловского с 39-летней моделью Ольгой Зуевой. Об этой версии сообщил KP.RU со ссылкой на источники.

Зуева и Козловский познакомились в 2014-м году. Тогда же актер помог артистке снять ее первый полнометражный фильм «На районе», вышедший в 2018 году. Также актеры снялись вместе в фильме «Тренер», где сыграли главные роли. На съемках между Ольгой и Данилой закрутился роман, и в 2020-м году у них родилась дочь.

Позже стало известно, что артисты расстались. По информации инсайдеров, когда девочка была еще младенцем, Козловский влюбился в Акиньшину и ушел к ней. Сейчас его дочери уже шесть лет, и она вместе с матерью живет в США.

Несмотря на расставание, отмечают инсайдеры, Козловский продолжал содержать дочь и регулярно ее навещать. Однако Зуева утверждает, что выплаты прекратились 4 июня — после того, как она узнала о беременности Акиньшиной от Данилы. Первый иск был подан за сутки до рождения сына Козловского, но из-за формальностей в августе был подан второй.

Сейчас Зуева добивается выплаты 25% от доходов актера. Если стороны не договорятся, суд назначит стандартные алименты, которые могут варьироваться от ₽ 500 тысяч до ₽ 5 млн в зависимости от заработка Козловского. Суд назначен на 20 октября.

Ранее актер Павел Деревянко прокомментировал скандал с алиментами на дочь Данилы Козловского.