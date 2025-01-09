Специалисты НИКИ детства дали рекомендации, как заинтересовать ребенка занятиями спортом

По словам врача, физическая активность помогает укрепить иммунитет ребенка и улучшить его общее состояние. Дети в возрасте от пяти до 17 лет должны каждый день активно двигаться как минимум час. Большая часть этого времени должна приходиться на аэробные упражнения: бег, прыжки.

Чтобы привить ребенку интерес к спорту, можно разнообразить его занятия, предложив новые виды физической активности. Также рекомендуется использовать игровые элементы, поддерживать ребенка, радоваться его успехам, помогать ему справляться со сложностями.

Перегружать ребенка интенсивными тренировками не рекомендуется. Лучше начать с небольших прогулок и игр на детской площадке или танцев, постепенно увеличивая нагрузку. Кроме того, большое значение имеет позитивный пример родителей, которые сами ведут активный образ жизни.