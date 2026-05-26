Специалисты Подмосковья и Запорожской области обсудили использование цифровых технологий в строительстве объектов ЖКХ
Отраслевые специалисты Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Московской области и ГАУ ЗО «Госстройэкспертиза» обсудили использование цифровых технологий в строительстве и обновлении объектов инженерной инфраструктуры.
В рамках рабочей встречи стороны обратили особое внимание на использование технологий информационного моделирования во время проектирования объектов.
Также отметили важность использования цифровых платформ для мониторинга и повышения эффективности взаимодействия между заказчиками, подрядчиками и надзорными органами за счет цифры.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации коммунальных объектов в Чехове.