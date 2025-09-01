Специалисты Подмосковья оптимизировали движение на Каширском шоссе

Так, они изменили схему разъезда на 35-м километре шоссе в селе Ям в Домодедово, там появилась возможность выезда на Каширское шоссе во время работы пешеходных светофоров. Кроме того, в Видном Ленинского округа изменения затруднили работу двух светофоров на 24-м километре шоссе — на выезде в сторону остановки «Апаринки» и на 25-м километре в районе остановки «Аммиачный завод». В ведомстве уточнили, что подобные корректировки позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог на 10–15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.