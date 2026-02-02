Специалисты центра мемориальных услуг проведут бесплатные консультации в пяти округах Подмосковья

В пяти подмосковных муниципалитетах проведут бесплатные консультации по вопросам получения мемориальных услуг. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, представители областного Центра мемориальных услуг будут принимать жителей в МФЦ: 2 февраля в Щелково, 3 февраля в Долгопрудном, 4 февраля в Воскресенске, 5 февраля в Жуковском, 6 февраля в Реутове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал военнослужащим о возможности получения услуг Военно-социального центра Минобороны РФ в многофункциональных центрах региона.