Андрей Воробьев: теперь военнослужащие могут получать услуги Военно-социального центра Минобороны РФ в МФЦ

В Подмосковье действующие военнослужащие и члены их семей теперь могут получать услуги Военно-социального центра Минобороны РФ в многофункциональных центрах. Соответствующее соглашение было подписано в рамках семинара по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО и их семей. Участников мероприятия поприветствовали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень сложную, важную миссию выполняет Военно-социальный центр. Ведь у тех, кто проходит службу по контракту, их семей также возникает огромное количество вопросов. Но центр находится в Москве. И вот благодаря нашему взаимодействию с Министерством обороны мы сегодня формализуем отношения, которые позволят каждому военнослужащему получить ответы на эти вопросы в наших МФЦ», — сказал губернатор.

С этого года обратиться в подмосковные МФЦ за комплексным сопровождением могут ветераны СВО и их семьи. Раньше такая возможность была доступна только в Госфонде «Защитники Отечества».

Семинар проводится при поддержке Российского общества «Знание». В нем приняли участие около 150 человек. Это представители Минобороны РФ, Госфонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти, Ассоциации ветеранов СВО, комитета семей воинов Отечества, Соцфонда России и т. д.

«Наша задача — создать экосистему заботы о бойцах и их близких. Как сказал наш президент, важно предоставить равные права всем без исключения участникам специальной военной операции. Они и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными льготными и мерами поддержки», — сказал Щеголев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/3

В ходе семинара участники обсуждали вопросы адаптации бойцов и оказания им социальных услуг, методы психологической реабилитации ветеранов СВО, обменивались опытом.

«Мы предлагаем масштабировать данный опыт — проводить такие семинары во всех регионах России. Это позволит создать единое, эффективное пространство поддержки для наших героев и их семей по всей стране», — отметил первый заместитель гендиректора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

В Подмосковье участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей предоставляются около 36 региональных мер поддержки.

