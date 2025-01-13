Специальный сервис для поиска пропавших домашних животных появился в Подмосковье
В Подмосковье запустили сервис для поиска пропавших питомцев
Фото: [freepik.com]
Специальный сервис для поиска пропавших домашних животных начал работать в Подмосковье, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сервис доступен на областном сайте госуслуг. С его помощью можно опубликовать объявление, если найдено или потерялось домашнее животное.
На сайт можно загрузить фотографию питомца и запустить поиск по изображению с помощью ИИ. Также можно указать дополнительные детали для более точного результата.
Если поиск не дал результата, можно опубликовать собственное объявление. Оно будет находиться на портале в течение 30 дней.
«Каждый пользователь, обратившийся к этому сервису, становится частью большого сообщества, где поддержка и взаимопомощь стоят на первом месте», - отметил первый заместитель министра — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Новиков.