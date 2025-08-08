Список маршрутов до музеев в Клину, Дмитрове, Зарайске и Мытищах представили в Подмосковье

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, на каких автобусных маршрутах жители и гости Подмосковья могут доехать до четырех крупных музейных комплексов региона.

Ознакомиться со списком можно на сайте ведомства. В него включили 50 маршрутов, которые следуют до Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в Мытищах, до Зарайского кремля и до Дмитровского кремля.

К примеру, до музея в Клину курсируют 13 маршрутов. Нужные остановки — «Больница (ЦРБ)» или «Сквер Чайковского». До музея в Мытищах можно добраться на автобусе № 42 от станции МЦД Лобня. Выйти следует на остановке «Музей художественных промыслов».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве пешеходных зон в области.