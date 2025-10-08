Спортсмен из Егорьевска стал бронзовым призером международного турнира по кендо
Фото: [Федерация кендо Московской области]
Спортсмен из Егорьевска Никита Покушев стал бронзовым призером открытого турнира по кендо Serbia Kendo Open-2025, он выступил в соревнованиях среди юниоров. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В ведомстве добавили, что он также получил специальный приз «За проявленный боевой дух». Выступление в Сербии стало международным дебютом для спортсмена.
«Меня очень привлек этот вид спорта, раньше я не видел ничего подобного. Кендо — это захватывающее зрелище, это постоянная сосредоточенность, специальные тренировки для укрепления мышц и характера», — поделился Покушев.
По итогам соревнований российская мужская сборная заняла первое место в командном зачете турнира, они прошли в Белграде (Сербия).
