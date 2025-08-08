Спортсмен из Московской области занял первое место на чемпионате России по легкой атлетике

Подмосковный спортсмен Владимир Никитин завоевал золотую медаль в первый день чемпионата России по легкой атлетике, он выступил в мужских соревнованиях по бегу на дистанцию 5 тыс. м. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором месте в этой дисциплине оказался спортсмен из Санкт-Петербурга, на третьем — представитель Свердловской области.

Соревнования будут проходить в Казани (Республика Татарстан) с 7 по 10 августа 2025 года, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России». Участниками стали около 700 спортсменов из 70 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.