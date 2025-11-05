Спортсмен из Подмосковья завоевал две награды на чемпионате России по вольной борьбе

Спортсмен из Подмосковья Ахмед Шугаибов завоевал две медали на чемпионате России в абсолютной весовой категории по вольной борьбе – серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, он стал серебряным призером в весовой категории до 125 кг и бронзовым –в абсолютной. Он разделил третью ступень пьедестала со спортсменом из Дагестана.

Соревнования прошли в Воронеже, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

