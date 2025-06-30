Спортсмен из Подольска получил серебряную медаль на всероссийском турнире

Спортсмен из Подольска Валентин Кузнецов получил серебряную медаль на Всероссийском турнире по национальным видам спорта, который был посвящен памяти заслуженного учителя Республики Дагестан Магомеда Айгунова. Мероприятие прошло в Москве в День молодежи.

В Подмосковье в День молодежи Министерство информации и молодежной политики Московской области организовало более 40 крупных фестивалей.

В соревнованиях в столице приняли участие более 200 спортсменов со всей страны, а также из Азербайджана. Участники соревновались в различных дисциплинах.

Представитель Подольска занял второе место в гиревом спорте с рывком одной рукой 32 кг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем молодежи.