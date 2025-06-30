Спортсмен из Подольска получил серебряную медаль на всероссийском турнире
Подольский спортсмен стал серебряным призером на всероссийском турнире
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Подольск]
Спортсмен из Подольска Валентин Кузнецов получил серебряную медаль на Всероссийском турнире по национальным видам спорта, который был посвящен памяти заслуженного учителя Республики Дагестан Магомеда Айгунова. Мероприятие прошло в Москве в День молодежи.
В Подмосковье в День молодежи Министерство информации и молодежной политики Московской области организовало более 40 крупных фестивалей.
В соревнованиях в столице приняли участие более 200 спортсменов со всей страны, а также из Азербайджана. Участники соревновались в различных дисциплинах.
Представитель Подольска занял второе место в гиревом спорте с рывком одной рукой 32 кг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем молодежи.