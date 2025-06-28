Воробьев: в Подмосковье проживают более 2,1 млн представителей молодежи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем молодежи. В рамках празднования в регионе проходит 42 фестиваля. Организатор мероприятия — Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В Подмосковье практически каждый четвертый житель — это представитель молодежи. У нас проживает свыше 2,1 млн ребят в возрасте от 14 до 35 лет. И очень приятно, что в большинстве своем это активные, целеустремленные, креативные молодые люди, неравнодушные к тому, что происходит в стране, в их родном городе», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в области молодежи активно оказывают всестороннюю поддержку.

«Желаю всем ребятам хорошего настроения, быть такими же активными, дружными и реализовать все свои самые смелые планы на благо России и нашего Подмосковья», - добавил он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Ранет Матказин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Ранет Матказин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Ранет Матказин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Ранет Матказин ]

Центральной площадкой празднования в Подмосковье стал Пестовский парк в Балашихе. В нем проходят состязания по уличному футболу и баскетболу, гонки на BMX и самокатах, силовой экстрим, танцы. Также в программе — встреча с представителями Ассоциации ветеранов СВО, творческие мастер-классы, викторины от «Движения Первых» Подмосковья.

В мероприятии принимают участие около 1,5 тыс. ребят со всего региона, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области и Абхазии. Для гостей организован концерт молодых и перспективных музыкантов со всей страны.

Ярким событием станет выступление победителей музыкального шоу талантов Первого канала «Наша новая музыка». Также зрители увидели выступление BELOBOKA. На сцене и подмосковные таланты — лауреат всероссийских и международных конкурсов Василиса Бушуева из Подольска и эксперт популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» Ольга Бурлуцкая из Воскресенска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России.