Спортсменки из Подмосковья завоевали награды на международных соревнованиях по биатлону
Подмосковные биатлонистки завоевали награды на международных соревнованиях
Биатлонистки из Подмосковья завоевали три серебряные медали по итогам международных соревнований «Кубок Содружества». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Кристина Резцова (Истра) в тандеме с Викторией Метеля стала второй в женской одиночной эстафете, Анастасия Халили (Истра) – в гонке преследования на дистанции 10 км. В первый день турнира она также стала серебряным призером в женском спринте на дистанции 7,5 км. В результате подмосковная команда завоевала три серебряные медали соревнований.
Участниками состязаний стали команды России и Белоруссии – более 100 спортсменов, пять последующих этапов кубка пройдут на снегу – с декабря по апрель. Первый этап проходил с 1 по 8 сентября 2025 года в Сочи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.