Спортсменки из Подмосковья завоевали награды на международных соревнованиях по биатлону

Биатлонистки из Подмосковья завоевали три серебряные медали по итогам международных соревнований «Кубок Содружества». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Кристина Резцова (Истра) в тандеме с Викторией Метеля стала второй в женской одиночной эстафете, Анастасия Халили (Истра) – в гонке преследования на дистанции 10 км. В первый день турнира она также стала серебряным призером в женском спринте на дистанции 7,5 км. В результате подмосковная команда завоевала три серебряные медали соревнований.

Участниками состязаний стали команды России и Белоруссии – более 100 спортсменов, пять последующих этапов кубка пройдут на снегу – с декабря по апрель. Первый этап проходил с 1 по 8 сентября 2025 года в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.