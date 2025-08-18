Спортсмены из Химок получили две медали на чемпионате России по пятиборью

Спортсмены из Химок в составе подмосковной сборной завоевали золотую и серебряную награды по итогам чемпионата России по современному пятиборью. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в Подмосковье масштабно отметили День физкультурника, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли на площадках Московской академии современного пятиборья. Участники соревновались в фехтовании, плавании, лазер-ране и преодолении полосы препятствий.

В женской эстафете золотые медали выиграли Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева из Химок. В дисциплине эстафета-микст Дмитрий Докучаев и Анастасия Чистякова заняли второе место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству новых спортивных объектов в регионе.