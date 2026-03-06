Спортсмены из Подмосковья примут участие в первенстве Европы U-23 по спортивной борьбе в Сербии

Пять подмосковных спортсменов войдут в состав российской сборной на первенстве Европы U-23 по спортивной борьбе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в турнире по греко-римской борьбе в своих весовых категориях выступят победитель и призер первенства Европы U-23 Алибек Амиров (Химки), призер первенства мира U-23 и первенства Европы U-20 Дорджи Шунгурциков (Химки) и призер первенства Европы U-23 Данил Григорьев (Воскресенск). Кроме того, в состязаниях по женской борьбе примут участие призер первенства Европы U-23 Екатерина Карпушкина (Чехов), а также призер первенства мира U-23, победительница первенств Европы и мира U-20 Алина Шевченко (Егорьевск).

Соревнования будут проходить с 9 по 15 марта 2026 года в городе Зренянин (Сербия). Они станут первыми с 2021 года, на котором борцы из России выступят с национальным флагом и гимном.

