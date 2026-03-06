Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре награды на чемпионате России по самбо

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали чемпионата России по самбо – две золотые и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Карина Черевань (Можайск) одержала победу в состязаниях среди женщин в весовой категории до 65 кг, Степан Солдатенков (Королев) – в мужских соревнованиях в весовой категории 98+ кг. Они смогут представлять Россию на чемпионате мира по самбо, который пройдет в ноябре в Самарканде (Узбекистан). Призерами от региона стали Кирилл Харьков (Сергиев Посад) – в дисциплине «боевое самбо», а также Савелий Солдатенков (Королев) – в аналогичной дисциплине. Они прошли отбор в состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге в рамках федеральной программы «Спорт России».

