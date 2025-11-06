Спортсмены из Подмосковья завоевали пять наград на первенстве мира по грэпплингу

Представители Подмосковья завоевали пять серебряных медалей на первенстве мира по грэпплингу, они выступили в составе российской сборной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дарья Хаметова (Жуковский), которая выступила в весовой категории до 52 кг среди юниорок до 21 года, стала серебряным призером в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Диана Соничева (Наро-Фоминский г.о.) получила две медали в возрастной группе U-15 в весовой категории до 80 кг, Евгений Парахин (Наро-Фоминский г.о.) – одну медаль в весе до 58 кг в дисциплине «грэпплинг-ги» среди юниоров до 21 года в весовой категории до 58 кг.

Соревнования проходили в городе Лутраки (Греция), в них приняли участие спортсмены из 17 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.