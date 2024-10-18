Спрей для волос от подмосковной компании получил престижную премию

Косметическая продукция из подмосковного Одинцово стала обладателем премии журнала THE VOICE. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, по итогам финального этапа премии THE VOICE MAG BEAUTY AWARDS спрей 17в1 предприятия Fara компании «Русская косметика» был признан лучшим средством для укладки волос.

Предприятие выпускает различные краски для волос, средства для ухода и укладки. Продукция поставляется и на зарубежные рынки.