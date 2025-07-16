Стадион реконструируют в микрорайоне Львовский в Подольске
В Подольске проведут реконструкцию стадиона в микрорайоне Львовский
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске будет реконструирован стадион в микрорайоне Львовский. Работы проведут в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».
На стадионе обустроят три беговые дорожки, футбольное поле с искусственным газоном, две игровые зоны, а также площадку ГТО и трибуну на 224 места.
В настоящее время работы на стадионе временно приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. В ближайшее время здесь установят дренажную систему и проведут засыпку щебня.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области летом пройдет около 2 тыс. спортивных мероприятий.