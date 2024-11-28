Строительный рынок загорелся в Подольске

Строительный рынок горит в микрорайоне Климовск в Подольске. Установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Московской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую примерно в девять часов утра. Загорелся один из павильонов рынка, расположенного на Московской улице, 15.

Площадь пожара составляет свыше 1,3 тысячи квадратных метров. Его тушат 72 человека, в том числе 43 человека от МЧС России. Привлечены 22 единицы техники, в том числе 13 единиц техники от МЧС РФ.