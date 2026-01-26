Строительство 15 крупных объектов завершили в Истре в 2025 году

В Истре в 2025 году завершилось строительство 15 крупных объектов. Об итогах работ в округе рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Самый крупный из завершенных объектов — производственно-складской корпус на территории индустриального парка «Ориентир-Запад». Его площадь составляет более 155 тыс. кв. м. Здесь создано свыше 4,6 тыс. рабочих мест.

Также в округе построили производственный корпус компании «Венто 2М» площадью более 6,6 тыс. кв. м., два кампуса для учащихся Технолицея им. В.И. Долгих и подъезд к учреждению.

Кроме того, был завершен первый этап строительства гостиничного комплекса в Бужарово, реконструирован складской комплекс в «Ориентир Запад», возведены объекты инженерной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации аварийных и заброшенных построек.