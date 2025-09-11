Строительство 57 тротуаров завершили в Подмосковье

В Подмосковье достроили 57 новых тротуаров протяженностью 45 км. Работы провели на региональной дорожной сети в рамках нацпроекта, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время в пяти округах региона продолжают возводить тротуары вдоль 18 региональных дорог. Их совокупная протяженность превысит 17 км. Наибольший объем работ ведется в Серпухове. Там возведут почти 9 км дорожек для пешеходов вдоль 10 участков дорог.

В целом до конца года в рамках нацпроекта возведут свыше 60 км тротуаров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как ведутся ремонтные работы на проселочной дороге возле Мендюкино Зарайского округа.