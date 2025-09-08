Строительство асфальтобетонного завода завершилось в Старой Купавне

В Старой Купавне Богородского округа построили новый асфальтобетонный завод. В ближайшее время предприятие введут в эксплуатацию, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Площадь завода составляет около 3 тыс. кв. м. Здесь будут производить асфальтобетонные смеси различного назначения, которые необходимы для ремонта дорог.

Завод сможет принимать и перерабатывать до 40 тыс. тонн сыпучих материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с помощью искусственного интеллекта устранили более 1,7 тыс. недочетов на строительных площадках.